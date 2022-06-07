Молдова відмовилася екстрадувати українського депутата до Білорусі

Генпрокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до Білорусі депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка, якого затримали на молдовському кордоні 5 червня, повідомляє News Maker.

"Виконувач обов'язків генпрокурора Думитру Робу відповів відмовою на вимогу білоруських правоохоронців екстрадувати українського депутата до Білорусі", - йдеться у статті на сайті News Maker у вівторок.

У прокуратурі повідомили, що "причини відмови в екстрадиції зумовлені статусом цієї особи як члена Верховної Ради України, який переміг на виборах у 2019 році у Донецькому регіоні, у контексті геополітичної ситуації у регіоні".

Зазначається, що молдавська прокуратура підозрює, що якщо Яковенка екстрадують до Білорусі, процес проти нього не буде справедливим. Оскільки раніше у своїй резолюції від 9 березня про агресію Росії проти України Європейський парламент засудив сприяння Білорусі Росії у війні на українській території.

Прокуратура розпорядилася відпустити українського депутата.

Раніше молдавські ЗМІ повідомляли з посиланням на голову бюро Інтерполу в Кишиневі Віорела Тентю, що "мінська влада обвинувачує українського парламентаря у хабарництві та корупції і зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію".