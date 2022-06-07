Події

17:42 07.06.2022

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало енергопідприємство, розпочато розслідування - прокуратура

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Унаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало енергопідприємство, розпочато розслідування - прокуратура

Харківські правоохоронці задокументували черговий злочин російських військових - ракетний удар по Слобідському району, внаслідок чого стався вибух на території одного з енергетичних підприємств.

"За даними слідства, 5 травня 2022 року близько 22 години військовослужбовці РФ завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова, внаслідок чого стався вибух на території одного з енергетичних підприємств. Частково пошкоджено майно підприємства", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Огляд місця події здійснювали прокурори Слобідської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими поліції.

Кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розслідують слідчі УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури.

Теги: #прокуратура #харків #обстріли
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