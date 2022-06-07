Польща та Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років - Моравецький

Польща та Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Наразі ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні три десятиліття - продаж зброї для українців, Україні. Ця зброя добре випробувана, і на сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - наводить слова Моравецького канцелярія польського прем'єра у твіттері у вівторок.