З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Загальні втрати особового складу російської армії з початку вторгнення в Україну 24 лютого становлять майже 31 360 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.06 орієнтовно становлять: особового складу – майже 31 360 (+110) осіб ліквідовано, танків ‒ 1 390 (+4) од., бойових броньованих машин ‒ 3 416 (+16) од., артилерійських систем - 694 (+4) од., РСЗВ - 207 (+0) од., засобів ППО - 96 (+0) од., літаків - 212 (+1) од., вертольотів - 177 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2), крилатих ракет - 125 (+0), кораблів/катерів - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 405 (+10) од., спеціальної техніки - 53 (+0)", - зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що найбільших втрат противник зазнав на слов'янському напрямку.

Дані уточнюються.