Світ має зробити конкретні кроки для запобігання створюваній РФ продовольчій кризі – Єрмак

Для розв’язання продовольчої кризи, яку штучно створює Росія, необхідно зробити кілька конкретних кроків, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зараз необхідно зробити кілька важливих кроків. Забезпечити військові конвої для наших танкерів, щоби вивезти зерно з портів. Оперативно працювати над посиленням санкцій як індивідуальних проти еліт, так і проти енергетичного сектору і банківської системи Росії. Газове ембарго – це пріоритет", – написав Єрмак.

Крім того, зазначив він, Україні потрібна зброя для звільнення окупованих територій.

"Більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани РФ просуватися далі і вибити їх із нашої землі", - наголосив Єрмак.