Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, а у напрямку Новоохтирки та Воронового українські військові відбили атаки ворога, повідомив голова військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зараз ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії продовжуються. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи", - написав Гайдай у телеграмі.

Також, за його словами, ворог обстріляв у Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали двоє людей.

"Кілька годин рятувальники ліквідували спалах торговельних павільйонів ринку загальною площею 1000 квадратних метрів. Полум'я вдалося приборкати лише ближче до вечора", - написав він.

Гайдай зазначив, що руйнування отримали навчальні заклади міста – будівля гірничо-індустріального професійного коледжу, яка практично вигоріла, а також загальноосвітня школа, звідки евакуювали двох потерпілих. Ще трьох поранених у Лисичанську та Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів – це двоє чоловіків та жінка.

Крім того, вранці 6 червня відбувся масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Удень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.