Зеленський закликав журналістів та політиків більше говорити про Україну в світі

Президент України Володимир Зеленський закликав журналістів, політиків та всіх українців більше говорити у світі про Україну для того, щоб вона залишалася у топі глобальної уваги.

Глава держави анонсував нову низку своїх звернень та спілкування з політичними й експертними спільнотами світу для того, щоб гарантувати Україні підтримку, якої вона потребує.

"Це постійний процес – збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить. І це стосується всіх. Кожна сучасна людина добре знає, як працюють ЗМІ. Тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно", - заявив Зеленський у відеозверненні ніч на вівторок.

Він наголосив: щоб не знижувалась увага до України та її боротьби за свободу, українці мають продовжувати говорити про те, що відбувається в країні.

"Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, в першу чергу це стосується журналістів. І сьогодні я хочу побажати їм не замикатися тільки на внутрішньому українському контексті. Чим більше будете ви говорити про Україну, тим швидше ми зможемо завершити війну і звільнити нашу землю", - сказав він.

"Звичайно, це стосується і всіх представників держави та української політики. Працюйте заради нашої оборони. У єдності і на повну силу. Але не забувайте, що бізнес, сфера культури і звичайні люди також можуть зробити немало для того, щоб Україна залишалася в топі глобальної уваги", - додав президент.

Як приклад він навів подаровані йому поштові марки, виготовлені в Іспанії на підтримку України.

"Але це символ уваги до нашої боротьби, який побачать мільйони людей. Створювати і спонукати до створення таких символів, говорити про Україну і спонукати до таких розмов – це те, що допомагатиме нам у переговорах із представниками різних держав про конкретну та важливу допомогу, яка так необхідна сьогодні Україні", - підсумував Зеленський.