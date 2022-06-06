Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну намагаються переконати дійти до невигідного результату вирішення питання щодо припинення війни з Росією.

"Жодних переговорів про якісь плани (йдеться, зокрема, про мирний план, який обговорюють США, ЄС та Велика Британія – ІФ) у мене немає, такі переговори сьогодні на рівні нуля знаходяться. Звісно, всім хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не вигідного для нас, бо нас не питають поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні", – сказав глава держави журналістам у понеділок.

Він зазначив, що пов'язана з війною втома у світовій спільноті наростає, і "люди хочуть якогось результату для себе, а нам із вами потрібен результат – для нас".

"Так ось, структуру вирішення питання цієї війни з позитивним результатом (для України – ІФ) я з ними не обговорював", – наголосив Зеленський.

Водночас президент переконаний, що Україна має працювати "з усіма європейськими державами, світовими державами".