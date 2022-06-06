Події

14:27 06.06.2022

Швеція поставить Україні протикорабельні ракетні системи малої дальності

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Швеція поставить Україні протикорабельні ракетні системи малої дальності

Шведський уряд ухвалив рішення щодо постачання українській армії протикорабельних ракетних систем малої дальності RBS-17.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу міністра оборони та міністра фінансів Швеції, які зазначили, що зазначений тип озброєння був "спеціальним запитом українського уряду".

"Уряд Швеції запропонував передати Україні додаткове оборонне озброєння, зокрема ракетну систему Robot 17 (RBS-17 - ІФ)", - ідеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті шведського уряду.

У ньому уточнюється, що країна також передасть Україні автоматичні гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також 5000 легких протитанкових пускових установок.

За інформацією видання Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17), це шведський варіант ракети класу "повітря-земля" AGM-114C Hellfire. Вона була адаптована для протикорабельної ролі й може запускатися з кораблів ВМС або наземного вогневого посту.

"Підрозділи шведської амфібійної бригади використовують RBS-17 для утруднення проникнення противника на кораблі або в порти шведського архіпелагу. Ракети можуть ефективно використовуватися проти надводних цілей противника під час десантування. Ракети RBS-17 можуть заповнити прогалину для ураження противника в упор, оскільки ракети Harpoon і Neptune не можуть вразити корабель на такій близькій відстані через обмеження "мінімальної дальності", - наголошує видання.

 

Теги: #зброя #швеція
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