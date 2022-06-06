Події

08:06 06.06.2022

У результаті обстрілу поранено жінку, пошкоджено понад 27 будинків

1 хв читати
У результаті обстрілу поранено жінку, пошкоджено понад 27 будинків

У результаті ворожих обстрілів Привілля Луганської області поранено жінку, в інших населених пунктах пошкоджено понад 27 будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(…) Постраждали кілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожих обстрілів Привілля отримала поранення місцева мешканка. До лікарні її доставили поліцейські. Більш серйозні руйнування у Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – у Гірському. Також шість будинків. зруйновані у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, оскільки там точаться вуличні бої", - написав Гайдай у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Крім того, "рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1000 кв. метрів у Лисичанську. Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів".

 

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #луганська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 06.06.2022
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині сталася пожежа на підприємстві, двоє людей постраждали

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині сталася пожежа на підприємстві, двоє людей постраждали

07:08 06.06.2022
За неділю в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, двоє – поранені

За неділю в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, двоє – поранені

19:32 05.06.2022
Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений – мер

Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений – мер

08:29 05.06.2022
Окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганщини, по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"

Окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганщини, по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"

13:36 04.06.2022
Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області з ракетних комплексів "Точка-У", "Градів", артилерії та танків

Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області з ракетних комплексів "Точка-У", "Градів", артилерії та танків

08:17 04.06.2022
Ворог обстріляв Гірську громаду, загинуло четверо людей

Ворог обстріляв Гірську громаду, загинуло четверо людей

07:55 04.06.2022
ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

12:43 03.06.2022
За 100 днів від моменту активізації російської військової агресії окупанти зруйнували 11 аеропортів і 21 залізничний вокзал - Мінінфраструктури

За 100 днів від моменту активізації російської військової агресії окупанти зруйнували 11 аеропортів і 21 залізничний вокзал - Мінінфраструктури

12:19 03.06.2022
За 100 днів з моменту активізації російської військової агресії окупанти знищили 24 тис. км доріг і 300 мостів - "Укравтодор"

За 100 днів з моменту активізації російської військової агресії окупанти знищили 24 тис. км доріг і 300 мостів - "Укравтодор"

08:00 03.06.2022
Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, постраждалих немає

Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, постраждалих немає

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Миколаєві чути вибухи - мер

На території Білорусі зберігається присутність підрозділів ЗС РФ, які мають на озброєнні ракетні системи та літаки оперативно-тактичної авіації

Зеленський відвідав у неділю Лисичанськ і Соледар

У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

ОСТАННЄ

У Миколаєві чути вибухи - мер

Український ветеранський фонд розпочав реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу переселенців розміром до 20 тис. грн

Від початку вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 31250 осіб, 1386 танків, 211 літаків, 176 гелікоптерів

Поправки до Конституції Казахстану на референдумі підтримали 77,18% виборців – попередні підсумки ЦВК

Українські військові збили ракету над Полтавською областю

Південна Корея та США провели запуск ракет у відповідь на проведені напередодні випробування КНДР

У Північному морі зменшилося забруднення акваторії кораблями - влада Бельгії

У Великій Британії відсвяткували ювілей правління Єлизавети II

Боррель заразився коронавірусною інфекцією

Минулої доби українські військові знищили 59 окупантів, 15 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА