У результаті обстрілу поранено жінку, пошкоджено понад 27 будинків

У результаті ворожих обстрілів Привілля Луганської області поранено жінку, в інших населених пунктах пошкоджено понад 27 будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(…) Постраждали кілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожих обстрілів Привілля отримала поранення місцева мешканка. До лікарні її доставили поліцейські. Більш серйозні руйнування у Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – у Гірському. Також шість будинків. зруйновані у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, оскільки там точаться вуличні бої", - написав Гайдай у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Крім того, "рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1000 кв. метрів у Лисичанську. Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів".