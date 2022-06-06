6 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 103 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 103 RUSSIAN AGRESSION

6 червня - День кінотеатру просто неба, День Йо-йо. В Україні – День журналіста. В Аргентині – День інженера, в Болівії – День учителя, у Швеції – Національне свято Королівства Швеція. День Шведського прапора, у Республіці Корея – День пам'яті загиблих у Корейській війні.

У церковному календарі – День пам'яті блаженної Ксенії Петербурзької.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День журналіста

6 червня професійне свято відзначають працівники ЗМІ в Україні. Встановлено 25 травня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів І Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.

Спочатку було схвалено рішення відзначати 15 травня. Адже цього дня вперше з’явилася газета українською мовою "Зоря Галицька". Але пізніше обрали 6 червня, оскільки в цей день у 1992 році в бельгійському Брюсселі Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів — найбільшої у світі організації професійних працівників ЗМІ.

День Йо-йо

Йо-йо — іграшка, що складається з двох однакових за розміром і вагою дисків із пластику, дерева або металу, з'єднаних між собою віссю, до якої прив'язаний шнурок. Перша популярність йо-йо припала на 1920-ті роки.

Ймовірно, йо-йо є другою після ляльок найстарішою іграшкою, відомою людству. Перші йо-йо, що збереглися, були виготовлені з теракотових (глиняних) дисків і знайдені в Греції. Вони датовані приблизно 500 роком до н.е.

Осучаснилася іграшка у 1866 році, коли винахідники з Цинциннаті Джеймс Хейвен та Чарльз Геттранк отримали патент на свій винахід, який вони назвали банделором. Масове виробництво розпочалося у 1928 році, на підприємстві Yo-yo Manufacturing Company Педро Флореса у Санта-Барбарі. Вироблялося 300 тис. екземплярів йо-йо на день.

Ще цього дня:

1925 - Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію "Chrysler";

1933 - У місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, в якому фільм можна було дивитися, не виходячи з автомобіля;

1944 - У Західній Європі відкрито Другий фронт: на півночі Франції почалася висадка військ союзників з антигітлерівської коаліції;

1981 - Зареєстровані перші хворі на СНІД;

1990 - Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ та обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви;

1991 - Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.

Церковне свято

6 червня - День пам'яті святої блаженної Ксенії Петербурзької. Справжнє ім'я - Ксенія Григорівна Петрова - православна юродива дворянського походження, жила у Санкт-Петербурзі. Після досягнення повноліття одружилася з придворним співаком — Андрієм Федоровичем Петровим.

Після раптової смерті чоловіка 26-річна Ксенія обрала шлях юродства. Вона пожертвувала будинок знайомій, почала одягатися в червону кофту та зелену спідницю, а на босих ногах носила рвані черевики. Від допомоги відмовлялася.

Цілими днями вона тинялася вулицями Петербурга, а ночі проводила в полі, де на колінах молилася до світанку, била земні поклони на всі чотири сторони. Вона передбачила смерть імператриці Єлизавети Петрівни та Іоанна Антоновича. Своїм даром прозорливості допомагала людям у їхньому життєвому укладі та спасінні душі. Особливе благополуччя відвідувало тих, кому блаженна Ксенія щось давала.

Жінка провела у юродстві 45 років і померла на початку ХІХ століття.

Іменини: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір.

