Події

20:28 05.06.2022

Українські десантники збили ворожий вертоліт у Донецькій області

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Українські десантники збили ворожий вертоліт у Донецькій області

Українські воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади збили в Донецькій області ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор", повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ з посиланням на Службу зв'язків з громадськістю 25-ї окремої бригади ДШВ ЗС України.

"У Донецькій області воїни 25-ї Повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Голка" вкотре успішно "приземлили" ворожий ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

 

 

 

Теги: #вертоліт #втрати #ворог
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