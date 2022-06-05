Українські десантники збили ворожий вертоліт у Донецькій області

Українські воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади збили в Донецькій області ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор", повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ з посиланням на Службу зв'язків з громадськістю 25-ї окремої бригади ДШВ ЗС України.

"У Донецькій області воїни 25-ї Повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Голка" вкотре успішно "приземлили" ворожий ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.