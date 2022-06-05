Події

11:39 05.06.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 531,7 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 531,7 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 531 млн 704 тис.928, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померли 6 млн 298 тис. 372 людини.

До числа країн із понад 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина та Велика Британія.

Кількість інфікованих і померли від наслідків зараження відповідно становить:

  • США - 84 млн 748 тис.329 і 1 млн 8 тис. 567.
  • Індія - 43 млн 176 тис.640 і 524 тис. 692.
  • Бразилія - 31 млн 137 тис.479 і 666 тис. 971 (дані на ранок суботи, на ранок неділі не оновлювалися).
  • Франція - 29 млн 813 тис.848 і 149 тис. 506.
  • Німеччина - 26 млн 493 тис.235 і 139 тис. 386 (дані на ранок суботи, на ранок неділі не оновлювалися).
  • Велика Британія - 22 млн 493 тис. 328 і 179 тис. 415 (дані на ранок суботи, на ранок неділі не оновлювалися).

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 810,8. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 88 осіб, Індії - 373, Бразилії - 3 тис. 96, Франції - 2 тис. 265, Німеччини - 1 тис. 658, Великої Британії - 2 тис. 607.

Теги: #світ #коронавірус
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