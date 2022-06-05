Події

10:52 05.06.2022

Водолази Нацгвардії України дістали ще один російський гелікоптер з дна Київського водосховища

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Водолази Нацгвардії України дістали ще один російський гелікоптер з дна Київського водосховища

Група спецназівців-водолазів Національної гвардії України дістала з дна Київського водосховища ще один російський гелікоптер, збитий українськими захисниками в перші дні повномасштабної війни, повідомляє пресслужба НГУ.

"Група спецназівців-водолазів Нацгвардії дістала з Київського моря ворожий гелікоптер Мі-35М, збитий в перші дні війни над водосховищем. Це вже другий "евакуйований" ворожий гелікоптер водолазами Нацгвардії спільно з представниками ДСНС України з дна водойми", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що перший Мі-24П підняли на поверхню на початку квітня. Тепер нацгвардійці змогли доставити на берег і тіла двох його пілотів.

"Далі, за словами військовослужбовців, гелікоптер направлять у дослідницькі центри для вивчення. Зокрема, такі виявлення ворожої техніки будуть служити черговим доказом російського вторгнення в Україну", - підсумували в НГУ.

 

Теги: #рф #знищення #гелікоптер
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