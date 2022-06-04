На сході України знищено командно-спостережний пункт окупантів і два склади з боєприпасами

Українська артилерія в суботу знищила в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 60 російських окупантів, два склади з боєприпасами, 34 одиниці техніки та командно-спостережний пункт противника.

"4 червня, наша артилерія наносила вогневого враження по накопиченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-наглядовий пункт. Втрати ворога складають: особового складу – 60, БТР – 1, ББМ – 1, – 2, АТТ – 26, паливозаправників – 1, БПЛА – 3", - повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуці.