Події

21:02 04.06.2022

Окупанти завдали ракетних ударів по цивільному аеродрому під Харковом, розпочато розслідування

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Окупанти завдали ракетних ударів по цивільному аеродрому під Харковом, розпочато розслідування

Слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області розпочав досудове розслідування за фактом обстрілу російськими окупаційними військами цивільного аеродрому у Харківській області в суботу.

"За даними слідства, вночі 4 червня 2022 року російські військові завдали чотирьох ракетних ударів по цивільному аеродрому в Харківському районі. В результаті пошкоджено кілька ангарів та літаки цивільної авіації", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У ході першочергових слідчих дій за участю слідчих поліції та прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області було виявлено та вилучено уламки снарядів. Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #харків #розслідування #аеродром
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