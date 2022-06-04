Події

10:53 04.06.2022

Громадянина РФ судитимуть за шпигунство

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Громадянина РФ судитимуть за шпигунство

За процесуального керівництва прокурорів офісу генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт щодо громадянина РФ за фактом шпигунства.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, розслідуванням встановлено, що обвинувачений громадянин РФ в 2019 році на виконання завдання російської спецслужби залучив генерал-майора СБУ і запропонував йому збирати і передавати РФ інформацію, яка становить державну таємницю і була йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

У серпні 2019 р. громадянин РФ отримав від генерал-майора відомості у сфері державної безпеки та охорони правопорядку. Наразі обвинувачений перебуває за межами території України і оголошений в розшук", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Обвинувальний акт відносно вже колишнього співробітника СБУ, викритого і затриманого українськими правоохоронцями, перебуває на розгляді в суді.

Теги: #шпигунство #громадянин_рф
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