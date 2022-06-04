Літаки РФ запустили крилату ракету по сільськогосподарському підприємству на Одещині

Ворожі літаки завдали чергового удару крилатою ракетою по сільськогосподарському підприємству в одному з районів Одеської області, постраждали двоє людей, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ранок в Одесі почався з ракетного удару. Літаки стратегічної авіації Російської Федерації завдали удару крилатою ракетою по одному з районів Одеської області. Ракета типу Ха-59 влучила в сільськогосподарське підприємство. За попередньою інформацією постраждали двоє людей", - сказав Братчук у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі.

За його словами, рятувальники ліквідували пожежу, що виникла.

Працює слідчо-оперативна група.

Братчук також зазначив, що кілька кораблів-носіїв крилатих ракет продовжують перебувати у Чорному морі.

"Ворог намагається зміцнювати свій плацдарм на о. Зміїний", - наголосив він.