Події

22:20 03.06.2022

У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

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У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про загибель двох людей через вибух газових балонів на промпідприємстві.

"Вибух газових балонів на промпідприємстві. Попередньо, двоє загиблих. Наше МНС, як завжди, на висоті", - написав Філатов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок вибуху утворилася пожежа на 2400 кв. м.

"Жодного ракетного удару", - наголосив мер, закликавши довіряти офіційним джерелам, зокрема голові військової адміністрації Валентину Резніченку.

 

Теги: #вибух #жертви #дніпро
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