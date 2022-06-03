У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про загибель двох людей через вибух газових балонів на промпідприємстві.

"Вибух газових балонів на промпідприємстві. Попередньо, двоє загиблих. Наше МНС, як завжди, на висоті", - написав Філатов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок вибуху утворилася пожежа на 2400 кв. м.

"Жодного ракетного удару", - наголосив мер, закликавши довіряти офіційним джерелам, зокрема голові військової адміністрації Валентину Резніченку.