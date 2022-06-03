Події

22:05 03.06.2022

Сенатори США закликають Мінфін запровадити санкції проти більшої кількості росіян через агресію проти України

1 хв читати
Сенатори США закликають Мінфін запровадити санкції проти більшої кількості росіян через агресію проти України

Група американських сенаторів надіслала в п'ятницю листа до глави Мінфіну США Джанет Єллен із закликом посилити антиросійські санкції у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

У листі американські сенатори заявляють про "необхідність посилення санкцій щодо тих, хто сприяє вторгненню Росії в Україну". Зокрема, вони закликають застосувати обмежувальні заходи не тільки до фізосіб, які займають високе становище в РФ, а й до чиновників нижчого рангу.

Сенатори також пропонують Єллен взяти до уваги список Фонду боротьби з корупцією (ФБК), в якому налічується 6 тис. осіб, проти яких пропонується запровадити обмежувальні заходи.

У ньому наголошується, що сенатори готові надати "допомогу при імплементації таких санкцій".

Під листом стоять підписи сенаторів як від Демократичної, так і від Республіканської партії: Марка Ворнера, Марко Рубіо, Рона Вайдена, Джеймса Ріша, Мартіна Гайнріха, Сьюзан Коллінз, Кірстен Джиллібранд, Джона Корніна, Бена Сасса.

 

 

Теги: #сша #санкції #заклик #сенатори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 03.06.2022
ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

18:05 03.06.2022
Російські автовиробники УАЗ та КамАЗ включені до санкційного списку Євросоюзу

Російські автовиробники УАЗ та КамАЗ включені до санкційного списку Євросоюзу

17:10 03.06.2022
ЄС упровадив санкції щодо "Беларуськалій", "БКК", НПЗ "Нафтан" і ще п'яти компаній

ЄС упровадив санкції щодо "Беларуськалій", "БКК", НПЗ "Нафтан" і ще п'яти компаній

16:40 03.06.2022
Під санкції ЄС потрапили ще понад 60 фізосіб та 18 організацій із РФ - документ

Під санкції ЄС потрапили ще понад 60 фізосіб та 18 організацій із РФ - документ

11:58 03.06.2022
ЄС запроваджує санкції проти осіб, відповідальних за звірства, вчинені російськими військами в Бучі та Маріуполі

ЄС запроваджує санкції проти осіб, відповідальних за звірства, вчинені російськими військами в Бучі та Маріуполі

11:56 03.06.2022
ЄС призупиняє мовлення на території Союзу трьох російських телеканалів

ЄС призупиняє мовлення на території Союзу трьох російських телеканалів

11:41 03.06.2022
У рамках шостого пакета санкцій ЄС від SWIFT буде відключено Сбербанк, Московський кредитний банк, Россільгоспбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції - Єврорада

У рамках шостого пакета санкцій ЄС від SWIFT буде відключено Сбербанк, Московський кредитний банк, Россільгоспбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції - Єврорада

11:34 03.06.2022
Шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від нафти РФ: від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки

Шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від нафти РФ: від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки

10:29 03.06.2022
Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території РФ - Подоляк

Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території РФ - Подоляк

08:00 03.06.2022
Мінторг США повідомив про торговельні обмеження проти 71 юрособи Росії та Білорусі

Мінторг США повідомив про торговельні обмеження проти 71 юрособи Росії та Білорусі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

ОСТАННЄ

У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

Кількість постраждалих у зіткненнях у Єревані перевищила 40 людей

Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

Зеленський створив військову адміністрацію окупованого Генічеська

Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard, які буди у неї на озброєнні, вони можуть потрапити до України

На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу - Кулеба

ЗСУ у Сєвєродонецьку відсунули ворога на 20%, окупанти втратили багато техніки та особового складу

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

Польське бюро автострахувальників розірвало двосторонні угоди з РФ і Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА