Сенатори США закликають Мінфін запровадити санкції проти більшої кількості росіян через агресію проти України

Група американських сенаторів надіслала в п'ятницю листа до глави Мінфіну США Джанет Єллен із закликом посилити антиросійські санкції у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

У листі американські сенатори заявляють про "необхідність посилення санкцій щодо тих, хто сприяє вторгненню Росії в Україну". Зокрема, вони закликають застосувати обмежувальні заходи не тільки до фізосіб, які займають високе становище в РФ, а й до чиновників нижчого рангу.

Сенатори також пропонують Єллен взяти до уваги список Фонду боротьби з корупцією (ФБК), в якому налічується 6 тис. осіб, проти яких пропонується запровадити обмежувальні заходи.

У ньому наголошується, що сенатори готові надати "допомогу при імплементації таких санкцій".

Під листом стоять підписи сенаторів як від Демократичної, так і від Республіканської партії: Марка Ворнера, Марко Рубіо, Рона Вайдена, Джеймса Ріша, Мартіна Гайнріха, Сьюзан Коллінз, Кірстен Джиллібранд, Джона Корніна, Бена Сасса.