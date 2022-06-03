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21:17 03.06.2022

Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу - Кулеба

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Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу - Кулеба

Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту за наявності гарантій від РФ, що вона не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не скористалася торговельним шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від Росії поки що немає. Ми шукаємо рішення разом із ООН та партнерами", - написав Кулеба в твіттері в п'ятницю. 

 

 

Теги: #зерно #експорт #кулеба
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