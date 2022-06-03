Події

18:47 03.06.2022

Байден вірить, що ситуацію в Україні буде врегульовано шляхом переговорів

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Байден вірить, що ситуацію в Україні буде врегульовано шляхом переговорів

Президент США Джо Байден у п'ятницю висловив упевненість у тому, що ситуацію в Україні буде врегульовано шляхом переговорів, а доки цього не відбулося, США продовжать підтримувати українців.

"Мені здається, що в якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів. Я не знаю, які це матиме наслідки, не думаю, що хтось знає, але ми продовжимо допомагати українцям, щоб вони могли захистити себе", - заявив Байден під час виступу у Білому домі.

Він знову повторив, що "нічого щодо України не буде вирішено без відома самої України" і США не мають наміру вказувати українцям, "що вони мають і не мають робити".

Теги: #україна #переговори #байден
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