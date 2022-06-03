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15:56 03.06.2022

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

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Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

"Офіційний журнал ЄС" у п'ятницю опублікував деталі шостого санкційного пакета щодо Росії.

Ці санкції, зокрема, передбачають заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Зазначається, що поетапна відмова від сирої нафти займе майже півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

Окрім того, санкції ЄС передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків – Сбербанку, Московського кредитного банку та Россільгоспбанку. Крім них, від системи відключать Білоруський банк розвитку та реконструкції.

До санкційного списку також внесено деяких персоналій із Росії та Білорусі.

Теги: #санкції_рф
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