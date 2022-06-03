У столиці мають намір посилити контроль за дотриманням комендантської години, повідомляє Патрульна поліція Києва з посиланням на інформацію з Київської міської державної адміністрації.

"За інформацією КМДА у Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години. Зокрема, це стосується нічних клубів та закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години ЗАБОРОНЕНА", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна лише щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі з 23:00 до 05:00. Метрополітен працює з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.