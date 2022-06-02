Події

21:58 02.06.2022

За четвер у результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, дев’ятеро – поранено

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За четвер у результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, дев’ятеро – поранено

За добу четверга в результаті ворожого обстрілу населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 9 – поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 червня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 в Авдіївці та 1 у Старому Каравані. Ще 9 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли
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