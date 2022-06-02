Події

21:44 02.06.2022

За четвер українські захисники відбили п’ять атак агресора, знищили десять одиниць техніки, вразили три повітряні цілі

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За четвер українські захисники відбили п’ять атак агресора, знищили десять одиниць техніки, вразили три повітряні цілі

За четвер на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 5 атак агресора, знищили 10 одиниць сухопутної техніки, вразили 3 повітряні цілі, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 5 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої. (…) Минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 5 танків; 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини. Підрозділи у небі українського Донбасу збили 3 ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

За добу "окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 52 цивільні об'єкти, з них: 42 житлові будинки, два заводи, адмінприміщення та автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар".

У результаті цих обстрілів загинули 5 людей, ще 7 отримали поранення.

 

 

 

Теги: #втрати #оос #ворог
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