Події

20:43 02.06.2022

Ворог обстріляв Синельниківський район касетними боєприпасами, а також Зеленодольську громаду, знайдено снаряд від "Урагану"

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Ворог обстріляв Синельниківський район касетними боєприпасами, а також Зеленодольську громаду, знайдено снаряд від "Урагану"

Російські загарбники обстріляли територію Покровської громади Синельниківського району касетними боєприпасами, а також Зеленодольську громаду, знайдено снаряд від "Урагану", жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Сьогодні ворог обстріляв територію Покровської громади в Синельниківському районі: біля одного з населених пунктів вибухнув касетний боєприпас. На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряда РСЗВ. Днями піротехніки повинні їх знищити".

Жертв, руйнувань немає.

Також вдень під обстріл потрапила територія Зеленодольської громади. Так, за межами одного із сіл виявлено ворожий артилерійський снаряд.

"Також на місці знайдено і один снаряд від "Урагану", - додав Лукашук.

Пізніше, надвечір, окупанти влучили по населеному пункту знову в Зеленодольській громаді, там пошкоджено будинки та газопровід.

"Інформації про постраждалих станом на цю годину немає", - повідомив він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область
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