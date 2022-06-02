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20:17 02.06.2022

"Слуга народу" стала повноправним членом "Альянсу лібералів і демократів за Європу"

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"Слуга народу" стала повноправним членом "Альянсу лібералів і демократів за Європу"

Політична сила "Слуга народу" стала повноправним членом партії "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE).

"Ми впевнені, що приєднання нашої партії до "Альянсу лібералів і демократів" буде важливою подією як для української, так і для європейської політики. "Слуга народу" посилить ALDE так само, як Україна посилить Євросоюз", - сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, яку цитує пресслужба політсили.

Партії, що входять до ALDE, як і "Слуга народу", сповідують спільні цінності свободи та міцної демократії, принципи верховенства права та вільної економіки.

Приєднання до ALDE дозволить обмінюватися досвідом з європейськими партіями та впроваджувати реформи, зокрема з цифровізації та питань безпеки.

ALDE – європейська партія, до якої належать ліберальні та ліберально-демократичні партії, які переважно діють у країнах ЄС. Це майже конфедерація політичних партій європейських країн. На національному рівні партії-члени ALDE беруть участь в уряді 12 із 27 країн ЄС.

 

 

 

Теги: #членство #alde #слуга_народу
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