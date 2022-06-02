Події

11:58 02.06.2022

Майже 45% жителів західних та центральних регіонів України вважають надуманою проблему використання у країні різних мов - опитування

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Майже 45% жителів західних та центральних регіонів України вважають надуманою проблему використання у країні різних мов - опитування

43,9% мешканців західних та центральних регіонів України вважають, що проблема використання в країні різних мов є надуманою, свідчать дані дослідження, проведені Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва разом із Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund.

Зокрема, на запитання, наскільки гострим в Україні є питання використання різних мов, якщо порівнювати його з іншими проблемами, 7% респондентів відповіли, що це одне з найгостріших питань, 15,7% - мовне питання досить серозне, але є актуальніші проблеми: 27,5% - наразі мовне питання не є гострим, крім деяких окремих випадків, 43,9% - проблема використання різних мов є надуманою, а 5,9% - важко відповісти на запитання.

На запитання, чи підтримують респонденти впровадження обов'язкового використання української мови у сфері обслуговування, 63,1% відповіли, що загалом підтримують, 21,5% - скоріше підтримують, 6,5% - скоріше не підтримують, 1,5% - взагалі не підтримують, а 7,4% важко відповісти.

Також респондентам поставлено запитання, чи підтримували б вони рішення місцевої влади про використання поряд із українською мовою іншої мови, яку частину жителів населеного пункту вважають рідною. Так, 5% сказали, що підтримали б, 13,5% - швидше підтримали, 22,4% - швидше не підтримали, 39,7% - взагалі не підтримали б, а 19,4% важко відповісти.

Зокрема, на запитання: чи порушуються в Україні права громадян, які розмовляють українською мовою, 73,4% респондентів відповіли, що не порушуються; чи порушуються в Україні права громадян, які говорять російською мовою, 79,7% респондентів відповіли, що не порушуються; чи порушуються в Україні права громадян, які говорять мовою національних меншин, 68,1% респондентів відповіли, що не порушуються.

Опитування відбувалося методом face-to-face протягом 7-15 травня 2022 року. Загалом було опитано 1 тис. респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення семи західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області) та чотирьох центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська області) областей України. Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Теги: #опитування #мова #демініціативи
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