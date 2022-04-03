Я вдячний жителям Енергодара, які вийшли на мітинг на захист свого міста – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував жителям Енергодара, які вийшли в суботу на мітинг проти російської окупації.

"Хочу окремо подякувати мешканцям нашого Енергодара. Тим сміливим українцям і українкам, які сьогодні вийшли на мітинг для захисту свого міста. Для захисту нашої держави", - сказав він у ніч із суботи на неділю у традиційному відеозверненні.

Він нагадав, що "у відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей, які на своїй землі, у своєму праві".

Український характер, сказав Зеленський, все одно не підкорити. "Жодним тиском. Жодним насильством. Я вдячний усім, хто виходить на вулиці у тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить. Я вдячний усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну і свою свободу окупанти можуть закріпитись. А коли люди протестують – і чим більше люди протестують – тим складніше окупантам знищити нас, знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", – заявив президент.