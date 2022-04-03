Події

07:07 03.04.2022

Особовий склад 2-х БТГр зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ відмовився брати участь у бойових діях на території України, повернений до пунктів дислокації

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Особовий склад 2-х БТГр зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ відмовився брати участь у бойових діях на території України, повернений до пунктів дислокації

Російські військові масово відмовляються від участі у бойових діях на території України. Агітація щодо вступу до лав армії йде серед цивільних у РФ та на тимчасово окупованих територіях України, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ у фейсбук вранці в неділю, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається вкрай низьким. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їхнє повернення до пунктів постійної дислокації.

Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводяться як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим.

"Продовжуються систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права з ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку в безпосередній близькості від житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство щодо місцевих жителів, займаються мародерством і пограбуваннями", – зазначають українські військові.

Минулої доби на території Донецької та Луганської областей захисницями та захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було вражено 8 повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника, колонам військової техніки та логістичним центрам.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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