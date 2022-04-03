Метою російських військ є захоплення Донбасу та півдня України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що метою російських військ є захоплення Донбасу та півдня України.

"У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. У чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю, наших людей. Робити все для захисту", - сказав він у ніч із суботи на неділю у традиційному відеозверненні.

За словами президента, ми "посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви посилення тиску на сході держави".

"Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дозволяє ламати тактику ворога і послаблювати його можливості", - сказав президент.

Він також зазначив, що "наші захисники і захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Усе більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні сили України не відпускають загарбників без бою. Завдають вогневого ураження".