Події

22:03 02.04.2022

Кулеба подякував Німеччині за відмову платити за російський газ у рублях

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Кулеба подякував Німеччині за відмову платити за російський газ у рублях

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання посилення санкцій щодо РФ та зміцнення обороноздатності України, а також подякував німецькій стороні за відмову на вимогу РФ розплачуватись за енергоносії у російській валюті.

"Я говорив з Анналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за російський експорт природного газу в рублях. Наголошено на необхідності впровадження нових жорстких санкцій щодо Росії. Інформував про фронтові події. Необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України актуальна", - написав Кулеба у твіттері в суботу.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1510317689696358414

 

 

Теги: #рф #газ #мзс #санкції #німеччина
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