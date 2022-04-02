Події

12:49 02.04.2022

У місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі зафіксовано вибухи, окупанти заглушили зв'язок, кілька містян госпіталізовані

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У місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі зафіксовано вибухи, окупанти заглушили зв'язок, кілька містян госпіталізовані

У місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі пролунала серія потужних вибухів, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"В Енергодарі серія потужних вибухів", - написала компанія у своєму телеграм-каналі в суботу.

До повідомлення додано відео, на якому видно і чути вибухи в місті.

"Енергодар прямо зараз", - уточнив "Енергоатом".

У наступному повідомленні компанія пояснила, що вибухи пролунали в районі БК "Сучасник", коли енергодарці почали розходитися після організованого ними мітингу на підтримку України.

"Коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, в які загарбники почали пакувати місцевих. Через кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів і масових обстрілів", – описав ситуацію "Енергоатом".

За його даними на 12.25 суботи, відомо про кількох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками.

Він також повідомив, що в місті почали глушити зв'язок: зник інтернет, неможливі телефонні дзвінки.

Як повідомлялося, ЗАЕС захоплена російськими окупантами з 4 березня.

 

Теги: #вибухи #енергодар
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