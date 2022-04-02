ДСНС повідомила про 33 загиблих унаслідок удару по Миколаївській ОДА

Кількість загиблих від удару російських військ по Миколаївській облдержадміністрації збільшилася до 33 осіб, повідомила Держслужба з НС.

"Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. Наразі відомо про 33 загиблих та 34 постраждалих", - повідомляє ДСНС у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 29 березня приблизно о 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один зі снарядів влучив у дев'ятиповерхову адмінбудівлю обладміністрації. Відбулася руйнація центральної секції будівлі з 9-го до 1-го поверху без подальшого горіння.