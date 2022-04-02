Кремінна, Рубіжне та Красноріченське залишилися без газу через пошкоджений обстріл магістрального газопроводу

Кремінна, Рубіжне, Красноріченське та низка селищ у Луганській області залишилися без газу через пошкоджений унаслідок обстрілів магістральний газопровід у п'ятницю, повідомив "Оператор ГТС України".

За його даними, довелося призупинити роботу кількох газорозподільних станцій (ГРС). Ще дві ГРС фахівці ОГТСУ переключили на живлення через інший газопровід, а три ГРС зараз споживають газ за тимчасовою схемою від балона.

Крім того, у п'ятницю інфраструктура ще двох ГРС на Луганщині та Харківщині зазнала значних пошкоджень через влучення артилерійських снарядів.

"Проведення ремонтних робіт можливе лише після завершення активних бойових дій. Ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть відновлення газопостачання, як тільки зможуть отримати доступ до пошкодженої інфраструктури", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у п'ятницю вранці повідомляв, що без газопостачання знаходяться 32 населені пункти (близько 73 500 абонентів) регіону, з них 28 повністю і 5 частково.