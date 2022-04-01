Блінкен обговорив із главою МЗС Великої Британії агресію РФ проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс для обговорення кроків протидії війни РФ проти України.

"Сьогодні говорив з Ліз Трасс, щоб продовжити нашу тісну координацію зі стримування війни Путіна проти України. США, Велика Британія та решта Європи, як і раніше, єдині в нашій підтримці України та її народу", - написав Блінкен у своєму твіттері в п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1509937555843788806