У Міносвіти презентували умови вступної кампанії на 2022 рік

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет презентував умови вступної кампанії до закладів вищої освіти на 2022 рік.

"Ми заклали Національний мультипредметний тест для здобуття вищої освіти на підставі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), на кон'юнктурні та медичні спеціальності (зокрема й на контракт)", - сказав Шкарлет під час онлайн-брифінгу у п'ятницю ввечері.

За його словами, національний мультипредметний тест – це загальний тест з української мови, математики, історії України. За цим тестом буде виставлено три оцінки, які оголосять відразу після закінчення тестування.

Шкарлет також розповів, що буде можливість переривання складання цього онлайн-тесту в разі повітряної тривоги.

Крім того, буде передбачено і основні, і спеціальні та додаткові сесії екзаменування.

Міністр зазначив, що у 2022 році суттєво підвищилася роль мотиваційних листів.

Зокрема, в разі вступу на бюджет такий лист використовуватимуть для рейтингування абітурієнтів з однаковим конкурсним балом, а під час вступу на контракт мотиваційний лист може бути основою для рейтингування абітурієнтів.

Отже, в разі вступу на рівень професійний молодший бакалавр на основі базової середньої освіти необхідно: на спеціальності з творчим конкурсом – лише творчий конкурс; інші спеціальності на бюджет – індивідуальна усна співбесіда; контрактні спеціальності – мотиваційний лист.

У разі вступу на рівень професійний молодший бакалавр на основі повної середньої освіти необхідно: для курсантів – чинні правила прийому; на спеціальності з творчим конкурсом – творчий конкурс; інші спеціальності на бюджет – індивідуальна усна співбесіда; контрактні спеціальності – мотиваційний лист.

У разі вступу до закладів вищої освіти на основі повної середньої освіти необхідно: для курсантів – чинні правила прийому; на спеціальності з творчим конкурсом – творчий конкурс; інші спеціальності на бюджет, а також спеціальності 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29 за контрактом – національний мультипредметний тест; інші контрактні спеціальності – мотиваційний лист.

У разі вступу до закладів вищої освіти на основі молодшого спеціаліста необхідно: або дві предметні оцінки ЗНО 2019-2021 років, або національний мультипредметний тест.

Також нові зміни передбачають магістерський комплексний тест (іноземна мова та право) для вступу на магістратуру за спеціальностями "право" та "міжнародне право", а також магістерський тест навчальної компетентності в разі вступу до магістратури на деякі спеціальності.

Зокрема, в разі вступу на магістратуру на підставі бакалаврату необхідно: для курсантів – чинні правила прийому; на спеціальності "право" та "міжнародне право" - магістерський комплексний тест; на спеціальності 05, 06, 07, 28, 29 (крім "міжнародне право") - магістерський тест навчальної компетентності та іспит за спеціальністю в закладі освіти; інші спеціальності - іспит за спеціальністю в закладі освіти на бюджетні місця та мотиваційний лист на контрактні місця.

"Основним пріоритетом ми поставили безпеку та оборону (у вступній кампанії – ІФ). Буде максимальне сприяння набору курсантів до військових і правоохоронних закладів", - сказав Шкарлет.

Також передбачено залучення військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони, рятувальників і правоохоронців.

Крім того, буде передбачено можливість здобути безкоштовну другу освіту для тих, хто вже здобув першу цивільну спеціальність.

Як повідомлялося, 24 березня Верховна Рада скасувала складання державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту в 2022 році.

Для участі в тестуванні для вступу до вишів у 2022 році необхідно бути зареєстрованим у системі учасників найвищого незалежного оцінювання (ЗНО).

Міністр також заявив, що протягом кількох місяців Український центр оцінювання якості освіти розробить національний мультипредметний тест (20 питань із кожного предмета), і ближче до червня буде можливість ознайомитись із демонстративною версією.

Щодо оцінювання, то кожна складова тесту оцінюватиметься окремо за шкалою 100-200. Також діятимуть сільські та галузеві коефіцієнти, як це передбачалося раніше, а регіональний коефіцієнт буде дещо змінено.

Таким чином, конкурсний бал для вступу на основі загальної середньої освіти не може бути меншим за 125 на бюджет. Також окремо визначено мінімальні прохідні бали на вступ на різні спеціальності на магістратуру.

Серед іншого, міністр зазначив, що для всередині переміщених осіб під час вступу до вузів діють усі пільги, які діяли минулого року.

Щодо дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, то для того, щоб їм здати національний мультипредметний тест, необхідно буде приїхати на підконтрольну українському уряду територію під час спеціальної або додаткової сесії.

Щодо місця проведення національного мультипредметного тестування, то народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина заявила, що це будуть спеціально обладнані комп'ютерні класи, які в більшості випадків будуть перебувати в закладах освіти.

У свою чергу, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак додав, що результати сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років (вони діють три роки) будуть також використовуватись на тому ж рівні, що й результати національного мультипредметного тесту .

"Якщо ви намагалися вступити на спеціальність у минулі роки і маєте вже затверджені сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, ви можете з ними вступати за тими самими правилами, які діяли на той час, коли ви подавали документи на ту чи іншу спеціальність", - зазначив він.