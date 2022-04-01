Глава МАГАТЕ назвав повернення Україні контролю над ЧАЕС правильним рішенням і підтвердив прибуття на неї незабаром фахівців агентства

Присутність фахівців Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на атомних об'єктах України дуже важлива, й вони прибудуть туди найближчим часом, насамперед на Чорнобильську АЕС, заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

"Ми плануємо бути там дуже скоро. Тому що там є багато роботи, яку потрібно виконати", – сказав він на пресконференції у Відні у п'ятницю за підсумками візитів в Україну та Росію 29-31 березня.

При цьому глава агентства назвав повернення контролю над ЧАЕС українській стороні "кроком у правильному напрямі".

За його оцінкою, на цьому об'єкті через перебої в електропостачанні або фізичні пошкодження може бути "багато всього, що могло бути відключене або вийти з ладу". Водночас він нагадав, що під час окупації не працював дистанційний моніторинг радіаційних показників.

"Українські фахівці знають, як виконувати свою роботу. Але це не означає, що міжнародна допомога та співпраця будуть зайвими", – зазначив Гроссі.

За його словами, досвід роботи атомних станцій в умовах воєнних дій засвідчив, що оцінити ситуацію на місці набагато надійніше й ефективніше, ніж послуговуватися інформацією з інших джерел.

Крім того, додав глава агентства, необхідно перевірити збереження ядерного матеріалу. "(…) є деякі речі, які можуть виконати лише наші експерти", – додав Гроссі.

За його словами, він не знає, чому російські війська залишили ЧАЕС. "Про те, чому вони пішли, вони не говорили зі мною. Я думаю, що це рішення військової влади. І це не те, що ми обговорювали (з російською стороною в Калінінграді після візиту в Україну – ІФ)", – пояснив голова МАГАТЕ.

Загальну радіаційну обстановку навколо ЧАЕС він назвав "цілком нормальною", припустивши при цьому певне підвищення радіаційних показників при виведенні військ, яке спостерігалося і під час їхнього заходження на майданчик станції.

"Був відносно підвищений рівень локалізованої радіації через рух важких транспортних засобів під час окупації станції. І, мабуть, це могло бути знову на виході", – сказав Гроссі.

Він підтвердив, що чув про можливість радіаційного зараження деяких російських військових, але наголосив, що не має жодних підтверджень цьому.

Щодо надання допомоги Україні, то, на думку Гроссі, через воєнні дії вона може бути ускладнена, проте МАГАТЕ намагатиметься її надати.

"У випадку з Чорнобилем - це одне, а у випадку з іншими станціями - це відстань і військова обстановка. Одна з них залишається під контролем російських сил. Тож це, безсумнівно, потребуватиме іншого підходу, але ніщо не змушує мене думати, що це неможливо зробити", – наголосив глава МАГАТЕ.

Він не уточнив, про яку саме допомогу може йтися, пославшись на переговори щодо цього питання з українською стороною, і попросив журналістів "набратися терпіння".

Коментуючи просування своєї ініціативи щодо необхідних кроків для зниження ризиків на українських ядерних об'єктах, Гроссі зазначив, що відмовився від ідеї тристороннього плану на користь роботи на двосторонній основі. "Я маю підстави для подальшої співпраці, але вони узгоджені окремо з Україною та Росією", - сказав він.

Як повідомлялося, російські окупанти захопили ЧАЕС 24 лютого. 31 березня вони залишили станцію. За словами директора ЧАЕС Валерія Сейди, після відходу окупантів усе технологічне обладнання та всі системи контролю і моніторингу радіаційних показників ЧАЕС працюють у штатному режимі. Водночас він додав, що окупанти забрали з собою п'ять із 15 контейнерів з обладнанням для ремонту та запчастинами, необхідними для ЧАЕС, проте не зміг наразі оцінити загальні втрати.

За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження, перед виходом російські військові розграбували станцію.

Гроссі відвідав Україну відбувся 29-30 березня. Під час цього візиту він зазначив, що вважає питання виведення військ РФ із ЗАЕС, захопленої 4 березня, і ЧАЕС таким, що "потребує кількох кроків і додаткових консультацій".

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін пізніше заявив, що МАГАТЕ не має рішення з цього питання, а найближчими днями Україна дасть відповідь щодо запропонованих МАГАТЕ чотирьох пунктів допомоги, не уточнивши подробиць.

31 березня глава МАГАТЕ провів зустрічі з високопоставленими представниками влади РФ у Калінінграді.