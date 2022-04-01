Події

15:48 01.04.2022

Часткове відведення військ РФ із Київської та Чернігівської областей не дає підстав зменшувати рівня оборони Києва - Міноборони

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Часткове відведення військ РФ із Київської та Чернігівської областей не дає підстав зменшувати рівня оборони Києва - Міноборони

Часткове відведення військ РФ із території Київської та Чернігівської областей не дає Україні підстав зменшувати рівня оборони Києва та інших міст, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Наразі ми спостерігаємо, що російські підрозділи частково відводяться із територій Київської та Чернігівської областей. Одночасно, що саме у ворога є метою, ми в подальшій перспективі прогнозувати не можемо, і це не дає нам підстав у будь-який спосіб зменшувати рівень оборони наших міст, зокрема й столиці. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Справді, нині сил і засобів російської армії, щоб штурмувати столицю, явно недостатньо. Як буде надалі - час покаже", - сказав Мотузяник на брифінгу в українському медіацентрі у Києві у п'ятницю.

Теги: #київ #оборона #війська_рф
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