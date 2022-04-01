Події

15:05 01.04.2022

Унаслідок ракетного удару окупанта у Синельниківському районі Дніпропетровської області зруйновано інфраструктуру

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Унаслідок ракетного удару окупанта у Синельниківському районі Дніпропетровської області зруйновано інфраструктуру

Унаслідок ракетного удару російських військ по Синельниківському району Дніпропетровської області у четвер увечері зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, увечері 31 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетні обстріли Синельниківського району на Дніпропетровщині. Внаслідок ракетних обстрілів зазнали суттєвих руйнувань об'єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що жодних військових об'єктів на цій території немає.

Дніпропетровська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #удар #дніпропетровська #ракетний
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