Події

11:51 01.04.2022

Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

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Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

Російські окупаційні війська минулої доби завдавали артилерійських, мінометних, танкових обстрілів по Харкову, загалом зафіксували приблизно 46 ударів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, обстрілів зазнали райони Салтівка, П’ятихатки, Олексіївка, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі.

Також зафіксовано приблизно 170 обстрілів противником із реактивних систем залпового вогню типу "Град" та один ракетний удар у центральну частину міста.

При цьому активність ворожої авіації по Харкову не спостерігалася, але є певна активність безпілотних літальних апаратів противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

З Ізюмського району Харківської області почали евакуювати жителів, щоб запобігти можливим наслідкам через активні бойові дії в цьому напрямку.

За словами Синєгубова, Харківська область щодня отримує гуманітарну допомогу із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також від міжнародних партнерів - Польщі, Чехії та інших країн. Все отримане передається на пункти видачі "Нової пошти" та "Укрпошти" Харкова, волонтерам, які адресно допомагають громадянам. Також гуманітарні вантажі вирушають до громад області.

 

Теги: #харків #війна #гради #синєгубов
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