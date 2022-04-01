МАГАТЕ веде консультації про відправку місії на ЧАЕС

МАГАТЕ веде тісні консультації з владою України з приводу направлення найближчими днями першої місії агентства на Чорнобильську АЕС для надання допомоги і підтримки, йдеться в повідомленні МАГАТЕ в ніч на п'ятницю з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі.

"МАГАТЕ не змогло підтвердити повідомлення про те, що російські війська дістали високі дози радіації, перебуваючи в Чорнобильській зоні відчуження. МАГАТЕ запитує додаткову інформацію, щоб дати незалежну оцінку ситуації", - наголошується також у релізі.

Згідно з ним сьогодні Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що російські війська, які контролюють Чорнобильську АЕС з 24 лютого, письмово передали контроль над АЕС українському персоналу і направили дві колони військ у бік Білорусі.

"Третя колона також залишила місто Славутич, де проживає багато співробітників Чорнобильської АЕС, і рушила в бік Білорусі. Крім того, Україна повідомила, що на майданчику Чорнобильської АЕС все ще перебувають російські сили, але припустила, що ці сили готуються піти", – зазначило МАГАТЕ.

Як повідомлялося, Державне агентство з управління Зоною відчуження (ДАЗО) повідомило, що сторонні особи на майданчику Чорнобильської АЕС на вечір четверга відсутні. У ДАЗО також зазначили, що так званий акт прийому-передачі ЧАЕС, який склали окупанти перед відходом, працівники станції підписали під тиском.

За даними "Енергоатому", російські війська, залишаючи територію Чорнобильської АЕС, забрали з собою захоплених у полон ще 24 лютого представників Національної гвардії.

Гроссі після візиту в Україну 29-30 березня прибув до Калінінграда для переговорів з високопоставленими представникам влади РФ, а потім повернеться до Відня, де дасть пресконференцію.