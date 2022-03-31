Події

22:16 31.03.2022

Окупанти забрали гуманітарну допомогу, направлену жителям Мелітополя

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Окупанти забрали гуманітарну допомогу, направлену жителям Мелітополя

Російські окупанти забрали гуманітарну допомогу, направлену жителям Мелітополя, тривають переговори про повернення вантажу.

Як розповіла віцепрем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в четвер увечері, до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою. "На жаль, гуманітарну допомогу забрали окупанти. Це 14 тонн продовольства та медикаментів. Проводимо переговори, щоб автобуси повернули, й жителі Мелітополя могли завтра ними виїхати до Запоріжжя", - сказала вона.

Віцепрем'єр повідомила, що в четвер за погодженими трьома гуманітарними коридорами власним транспортом до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 людина з Маріуполя і 827 жителів міст Запорізької області.

"Сьогодні до Бердянська їхали 45 автобусів для евакуації. В місто окупанти їх не пустили. 600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра вранці мають виїхати до Запоріжжя", - поінформувала віцепрем'єр.

Вона зазначила, що понад 30 автобусів залишаються на в'їзді до Бердянська, щоб уранці забрати маріупольців і жителів Бердянська в Запоріжжі.

За словами Верещук, з Енергодара сьогодні виїхали 50 приватних автомобілів з людьми й автобус із дітьми. Вони вже в Запоріжжі.

"Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо людей самих", - наголосила віцепрем'єр.

Теги: #евакуація #війна
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