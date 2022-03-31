Події

20:16 31.03.2022

Глава МАГАТЕ прибув до Калінінграда

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Глава МАГАТЕ прибув до Калінінграда

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер прибув до Калінінграда для переговорів із високопоставленими представниками влади РФ, повідомило агентство в твіттері.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі щойно прибув до Калінінграда, Росія, для переговорів з російськими високопосадовцями завтра вранці", - йдеться у заяві МАГАТЕ у твіттері.

Напередодні Гроссі повідомив, що відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області України.

Він зазначив, що особиста присутність фахівців МАГАТЕ на місцях "допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка могла б призвести до серйозних наслідків у сфері охорони здоров'я та довкілля як в Україні, так і за її межами".

 

 

Теги: #глава #росія #магате #переговори
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