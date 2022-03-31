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17:12 31.03.2022

Тимошенко: У нас є сильна переговорна позиція, і ми маємо її відчувати

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Тимошенко: У нас є сильна переговорна позиція, і ми маємо її відчувати

Члени української делегації на мирних переговорах із Росією повинні відчувати сильну переговорну позицію, забезпечену успіхами українських захисників на полі бою і підтримкою міжнародних партнерів, заявила народний депутат, лідерка політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Єдине питання, яке хвилює усіх без винятку людей, - це мирні переговори, які сьогодні проводяться. У нас дуже сильні позиції. За нами - весь світ, за нами - правда і сила", - наводить слова Тимошенко, сказані нею в ефірі національного телемарафону, пресслужба "Батьківщини".

Нардеп наголосила, що під час переговорів представники Києва мають наполягати на збереженні територіальної цілісності України та можливості в майбутньому розвивати та зміцнювати потужність української армії.

"Україна мусить всіма силами захистити свою територіальну цілісність, не можна поступитися жодним сантиметром української землі. У нас є сильна переговорна позиція, і ми мусимо її відчувати. Й не здати в жодному випадку фундаментальних інтересів України. Я вірю, що сьогодні і президент, і переговорна група це розуміють", - підсумувала Тимошенко.

Теги: #тимошенко #переговори
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