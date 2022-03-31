У Києві створено військову комендатуру – КМДА

У Києві наказом Київської міської військової адміністрації від 30 березня створено військову комендатуру, головою якої став начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (у м. Києві та Київській обл.) генерал-майор Віктор Плахтій.

Відповідний наказ було розміщено на сайті КМДА.

Комендатуру створено з метою забезпечення реалізації правового режиму воєнного стану біля Києва.

Зокрема, до функцій комендатури належить організація та забезпечення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування, координація дій сил та засобів підрозділів та органів військового управління збройних сил та інших військових формувань, правоохоронних органів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Загалом до складу комендатури було включено сім осіб: комендант, його заступник, радник з юридичних питань, координатор з питань переміщення військових транспортних засобів, координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів, координатор з питань взаємодії правоохоронних органів та координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.