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12:25 31.03.2022

Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

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Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи перед парламентом Нідерландів, що Україні потрібна зброя, яка допоможе вигнати російських окупантів.

"Тиранія (Росії – ІФ) має програти. А щоб це сталося, свобода має отримати всю необхідну зброю для перемоги, для захисту. Ту зброю, яка є на континенті, яка є у вас", - заявив Зеленський, подякувавши Нідерландам за вже надану підтримку.

"Україна вдячна вам за підтримку, яку вже отримала від вас, від вашого суспільства, держави. Ця підтримка справді безпрецедентна. Але війна настільки інтенсивна, російські війська настільки активні, що нам потрібно більше... Нам потрібна зброя, яка допоможе нам зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші українські міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна така зброя, яка дасть змогу вигнати окупантів із нашої землі: літаки, танки, протиповітряне озброєння, снаряди, ракети тощо. Я сподіваюся, ви знайдете можливість допомогти нам", - додав він.

Глава держави також закликав нідерландських парламентаріїв, суспільство та бізнес посилювати санкції проти РФ, закривати порти, припиняти торгівлю та бути готовими якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів.

Він також закликав парламент впливати на міжнародні інституції. "Злочини російських окупантів мають отримати відповідь від демократичного суспільства", - заявив він.

Теги: #війна #зброя #нідерланди #зеленський
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