Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті Нідерландів, заявив, що війна в Україні стає для світу рутиною.

"36 днів. Саме стільки наша держава і наш народ віч-на-віч проти армії, яку назвали найсильнішою у світі. Росія готувалася проти нас, проти свободи десятки років. Вони накопичували смертельні ресурси стільки, скільки кожна європейська країна може витратити на життя. І наразі ці російські ресурси працюють на повну. Як би страшно це не звучало, але люди вже починають звикати", - заявив Зеленський.

За його словами, люди "вже починають адаптуватися та пропускати через себе все, що чують про війну, до бомбардувань, до оновлених списків загиблих".

"Щоденні повідомлення про кількість знищених будинків, обстріляних міст, громад вже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною. На жаль. Але це правда - рутиною. Але не для тих, чиє життя під загрозою щохвилини", - додав він.