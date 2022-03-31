Події

12:17 31.03.2022

Унаслідок обстрілів ворога пошкоджено будинки у декількох громадах Житомирської області

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У Житомирській області ударами ворожої авіації пошкоджено будинки в Гладковицькій громаді, Малинська громада зазнала артобстрілу російських військ, повідомляє Національна поліція України.

"Уранці 30 березня удар ворожої авіації припав на околиці села в Гладковицькій громаді. Унаслідок чого було пошкоджено житлові будинки. Вдень у Малинській територіальній громаді ворог здійнив артилерійський обстріл одного з сіл, внаслідок чого пошкоджень дістали садиби та господарські будівлі", - йдеться у повідомленні Нацполіції у телеграм-каналі у четвер.

Також, за інформацією поліції, у Житомирському районі, у полі поблизу одного із сіл Старосілецької громади, знайдено уламки ракети.

У Нацполіції інформують, що правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів РФ.

 

Теги: #війна #поліція #житомирська_область
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